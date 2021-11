Ektemannen inviterer venninnen sin hjem til parets felles hjem

Mannen hennes har inngått et forhold utenfor ekteskapet. Er et fortsatt samliv med ham verdt prisen?

Jeg sitter i sofaen i stuen, og mannen min, som jeg er glad i, går forbi. På vei ut for å treffe sin venninne. De har vært nære venner i et helt år.

Det at mannen min valgte å gå inn i et forhold, snudde opp ned på livet mitt. De første månedene var jeg fra meg av sjalusi, angst, bitterhet og sinne, men så klarte jeg å bestemme meg for at jeg ikke ville kjøre meg fast i disse vanskelige følelsene. Men hvordan kan man mildne slike følelser? Jeg kjente ikke til noen teknikk som ville hjelpe meg. I min nød påkalte jeg min indre styrke, mitt høyere selv, min indre stemme, Verdensaltet, Atman, Brahman, Jesus, Den hellige ånd, Gud (stryk det som ikke gir mening for deg).