Hun er livredd høye lyder. Samboeren sprenger ballonger bak ryggen hennes.

Samboeren synes det er tullete og blåser opp en ballong rett bak henne til den smeller. – Fra de aller nærmeste burde man vente bedre, svarer Frode Thuen.

Jeg skriver til deg fordi problemet mitt er flaut å snakke om, og jeg vet ikke hvem jeg skal henvende meg til. Det være seg nyttårsaften med raketter, dører som slår igjen eller ballonger som smeller. Nettopp det siste er et problem i småbarnshverdagen, det meste andre kan jeg unngå.

Jeg lever i et lesbisk samboerskap og har fortalt min samboer om min angst for høye lyder, men hun synes fortsatt at det bare «er en morsom greie», og at jeg er voksen og bør tåle såpass.