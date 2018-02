Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg står i en litt vanskelig situasjon og vet ikke lenger hva jeg skal gjøre. Jeg og min (tidligere) samboer venter barn. Barnet var i utgangspunktet ikke planlagt, men vi har ofte pratet om temaet. Da har jeg alltid vært klar på at abort ikke er et alternativ for meg. Jeg har vært igjennom det før, og det var en helt grusom opplevelse. Under disse samtalene har han alltid sagt at det skulle vi takle sammen, dersom det skjedde.