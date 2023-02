Vinskolen: Tenk inni boksen

Før ble pappvin ansett som harry. Nå kan den være et viktig verktøy for å redusere klimautslipp.

Murere, kalte vi dem. Store, tunge ølflasker i glass. Nyheten om at flaskene skulle fases ut, slo ned som en bombe. Jeg minnes voksne menn som mente selve deres maskulinitet ville blitt rammet. Endetidstegn mente noen, da skrukork begynte å erstatte bark i vinflasker. Men her er vi! Verden besto!

Nordisk samarbeid hjelper

Det aller mest effektive miljøtiltaket Vinmonopolet kan gjøre, er å redusere tyngden på emballasje. Norge, Sverige og Finland samarbeider for å fremskynde utviklingen. Alle nye viner under 150 kroner, må være på såkalt «miljøsmart emballasje». Alt ligger til rette for en massiv reduksjon i karbonutslipp på grunn av endringer i transport, glassproduksjon, retur og omsmelting. Jeg tror de hadde forventet et skred. I det minste et lite ras.

Men utviklingen går med museskritt. Tunge glassflasker som allerede har fast plass i hyllene, kan ikke røres. Importørene vegrer seg for å bytte ut tyngdefølelsen som mange av dere opplever som eksklusiv.

