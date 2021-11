Han sto i fare for å miste huset. Nå selger firmaet hans joggesko for nesten en kvart milliard.

I 2012 kunne Calle Nordberg miste huset. Nå selger firmaet hans joggesko for nesten en kvart milliard.

Johannes Høsflot Klæbo har dem. Tannleger og parkeringsvakter har dem. Anne B. Ragde hadde dem på «Kåss til kvelds». Moteløver har dem (i leopard). En fastlege nevnte at 25 prosent av hans kvinnelige pasienter under 50 år, har dem. Bestefar har dem. Hvorfor er skoene med den tykke, markante sålen (de minner om en blanding av smågodtbitene Melon Fizz og Sure føtter) overalt? Mye skyldes en mann som for ni år siden måtte be banken om hjelp.

Men først skal vi til enden av en parkeringsplass, rett ved skogen. Der står fire lettbeinte personer og tripper. Regnet lager små bobler i sølepyttene på bakken. Ola Korbøl åpner bagasjerommet på bilen og løfter ut en eske.