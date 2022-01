Sjøens superhelt: – De er så perfekte

Åtte armer, ni hjerner og en kropp som skifter farge på et blunk og smetter gjennom de minste hull? Det kunne vært karakteren i en Marvel-film. Kanskje ikke rart at noen faller pladask for blekkspruten.

– De er så utrooooolig elegante og grasiøse i vann at det bare er helt nydelig!

Kjærlige beskrivelser som denne er ikke det første man forbinder med akademia. Men når økolog Gro van der Meeren ved Havforskningsinstituttet snakker seg varm om blekkspruter, om arter som de såkalte flygeblekksprutene, som skyter seg opp av vannet og opptil 30 meter gjennom luften, er det som å høre en forelsket tenåring.