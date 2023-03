Vinskolen: Alt du trenger på ti minutter

Har du invitert gjester? Ute i siste liten? Følg meg på en panisk handlerunde og plukk opp noen triks.

Ingvild Tennfjord

Etter pandemien la jeg ambisiøse planer. Forestilte meg storstilte middagsselskaper. Drømte om hagefester og barnebursdager. Som en liten Babette, tenkte jeg ut avanserte menyer jeg aldri noensinne har laget. Ennå. Hverdagen tok meg. Min sosiale teft er sløvet og doven. Men nå er det nok. Denne helgen får vi besøk. Jeg er ute av trening og altfor sent ute. Kjenner du deg igjen? Bli med meg på en panisk handletur på et stort kjøpesenter i Oslo, så kan vi lene oss på hverandre.

Handlelisten du trenger, kan ikke bare finnes i mitt hode. Når jeg runder hjørnet til Vinmonopolet, er det akkurat dette jeg tenker på. Hvor lang tid hadde jeg brukt om jeg ikke hadde smaking som jobb? Hvor mange måtte jeg ha spurt om hjelp? Hvordan hadde jeg valgt? Nå vil jeg bryte ned den ordløse, intuitive utvelgelsen, slik at det blir enklere for deg å gjøre noe liknende. Kjøpesentre likner hverandre over hele landet. Vi går i gang.

