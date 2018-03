Hvis begge parter gjør det som trengs, vil samlivsproblemer og konflikter ofte forsvinne av seg selv. Jeg snakker ikke om en vidunderkur eller trylleformel, bare noen ganske enkle prinsipper for kommunikasjon som kan gjøre stor forskjell i alle nære relasjoner, ikke minst i et parforhold. Og det er disse enkle kommunikasjonsprinsippene som er hovedanliggende i samlivsforskeren John Gottmans siste bok Snu deg til meg, som foreligger på norsk i disse dager. Den besnærende undertittelen lyder: Det du gjør i løpet av et mikrosekund, avgjør hvor relasjonene dine ender opp.

Her tar han for seg et av de mest oppsiktsvekkende og tydeligste funnene han har gjort i løpet av sin forskningskarrière: Nemlig hvor avgjørende det er å få til en god emosjonell kommunikasjon i parforhold – avgjørende for tilliten og tilfredsheten, og for om forholdet kommer til å vare ved eller ende i et brudd før eller siden. Hvordan denne kommunikasjonen foregår kan faktisk forutsi med over 90 prosent sikkerhet om forholdet kommer til å utvikle seg positivt eller negativt de neste par tiårene.