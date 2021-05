Lav pris og mye smak: Dette kjøttstykket pleide slakteren å beholde for seg selv Lav pris og mye smak. Nyretappen er en bistrofavoritt.

Er biffen mør? Det er et ganske kjedelig spørsmål. Vi bør heller stille et mye viktigere: Er biffen god? Det er ikke det at jeg ikke kan sette pris på et mørt stykke oksekjøtt, men det er så mange andre parametere vi kan måle det etter.

Etter at sous vide har klart å få både fugler og pattedyr til å likne hverandre på tallerkenen, er det lett å glemme at tekstur kan være et spennende element i munnen. Litt tyggemotstand krever i det minste noe av oss. Dessuten er det slik at der det finnes motstand, finnes det gjerne også mye smak.