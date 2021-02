Stein Bjørge Å få japanerne til å spise rå laks var mye vanskeligere enn Bjørn Eirik Olsen hadde trodd. De likte ikke fargen. Lukten. Fryktet parasitter. Men så løsnet det. Og eventyret kunne begynne.

Den rå historien om hvordan norsk oppdrettslaks kom inn på det eksklusive japanske sushimarkedet.

Stekt, røkt, men rå laks? Det spiser vi ikke, sa japanske kokker da nordmenn forsøkte å dytte på dem en av våre mest spesielle råvarer på slutten av 1980-tallet. De mente den norske oppdrettsskapningen så rar ut. Det luktet «elv» av den. Den var ikke rød nok. Hva med parasittfaren? Og hodet og de gjellene, var ikke fasongen litt pussig?

Men det var da, for tre tiår siden. Nå er rå laksebiter sammen med hvit ris et like vanlig syn som tomatsaus over tynt brød.