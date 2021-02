– MGP er viktigere enn noensinne

Hverdag er det nye helg. Ta det fra «en tjukk og lykkelig småbarnsfar som får litt for lite søvn».

Det er rot over hele gulvet. Små feller som bare ligger og venter på et feilsteg fra en fersk og klossete far. Ronny Brede Aase er blind på ett øye og har nedsatt syn på det andre.

– Senest i går kveld trodde jeg at jeg hadde brekt en tå. Jeg slår føttene mine inn i alt av vegger og leker om dagen.