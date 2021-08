Digg helgemat: Nypoteter med røkt ostefondue og timian Når jeg koker nypoteter, bruker jeg mye salt. Virkelig mye.

Det er helt urimelig at små nypoteter skal reduseres til tilbehør. Det er selvfølgelig ikke ulovlig, men det er dumt. De fortjener å stå i sentrum for et måltid, til og med som en delikatesse helt alene eller i starten av et måltid. Og jeg går aldri tom for måter å nyte dem på.

De er litt som den mest likandes karen i skolegården: går irriterende godt med alle og enhver. Da er det heller ikke rart at smøret, den ekstremt søte jenten i skolegården som alle liker, passer ekstra godt til. Idag falt valget på smørklassikeren persillesmør. Det brunede smøret fra gamle dager, med sprø kruspersille og en helt vidunderlig aroma, passer som hånd i hanske til de fløyelsmyke smårollingene.