Velg smart på taxfree

(A-magasinet) Hvorfor i all verden er det vanskeligere å finne de gode kjøpene på taxfree? Her er en liten guide.

Ingvild Tennfjord

Innen få uker vil svært mange av dere stå i følgende situasjon: Bagasjebåndet er begynt å rulle. Du befinner deg i ankomsthallen på en flyplass. Selv om du trenger boardingkortet for å handle på taxfree, aner du ikke lenger hvor du la det. Minuttene går. Bagasjen kommer snart. Innimellom mistenker jeg at nordmenn har et noe tvangsmessig forhold til det «å fylle kvoten». Mange av dere tenker at man liksom må handle noe når flyet har landet. Men hva? Jeg tror du trenger litt hjelp før du klikker av stress.

Utfordring nr. 1:

Utvalget på Norges største flyplasser er levert av Travel Retail Norway, som i sin tur er deleid av tyske Heinemann. De er svære. Derfor samarbeider de hovedsakelig med produsenter som kan levere betydelige volumer. Sånt gir overvekt av store, kommersielle aktører, med global distribusjon og finansielle muskler. Sagt på en annen måte: kjente merkevarer og forutsigbare smaker.

Vi har lett for å romantisere vinbønder som driver i liten skala. Jeg er ikke blant dem. Ofte er kapital snarveien til høyere kvalitet. Men ungen kastes innimellom ut med badevannet. Når store volumer lages, må også produksjonen være stabil. Ofte, men ikke alltid, gir dette viner med et litt glatt, gjennomarbeidet preg.

Utfordring nr. 2:

Tiden er knapp. Blikket ditt flakker over hyllene. Der! Endelig et navn du gjenkjenner. Kjent merkevare. Snapper flasken med deg. Da jeg smakte meg gjennom et solid utvalg av sommerutvalget på taxfree, ble jeg seriøst skuffet over en publikumsfavoritt jeg vet mange av dere elsker.

Bread & Butter, har du hørt om den? Jeg hører særlig kvinner hyller den og kaller den «kjempegod». Jeg synes den smaker kunstig og emment. Svulmer i ettersmaken. Kunstig smak av vanilje. Er jeg unødvendig streng nå, spurte jeg meg selv under smakingen. For dette er nettopp den typen vin folk snapper med seg i farten.

