Psykolog Frode Thuen: Såret av farens utroskap

Datteren har brutt med faren etter foreldrenes skilsmisse. Hun føler seg bedratt og sviktet.

Frode Thuen

Jeg er en kvinne med tre voksne barn. For et par år siden gikk barnas far og jeg fra hverandre. Vi hadde hatt problemer i samlivet en stund, men hadde besluttet å forsøke å få det til å fungere. Jeg oppdaget imidlertid ved en tilfeldighet at han i den perioden vi hadde slitt, hadde hatt et forhold til en annen. Dette hadde pågått i flere år, og resultatet ble et svært opprivende brudd. Barna fikk også vite om farens utroskap. Han har for øvrig valgt å fortsette forholdet til den andre.

De to yngste barna har valgt å ha en viss kontakt med far, mens den eldste datteren har brutt kontakten fullstendig. Alle tre føler seg imidlertid bedratt og sviktet. Før dette skjedde, var eldste datteren og far mye sammen om felles interesser. Jeg har forsøkt å oppfordre henne til å ta kontakt med ham, eller at hun i det minste forsøker å snakke med en psykolog eller liknende for å rydde litt i det jeg antar er veldig sammensatte følelser overfor faren. Men det vil hun ikke.

