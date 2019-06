Vi må ta knekken på en myte først som sist. Mange tror det er mye penger å spare på å kjøpe musserende vin på flyplassen. Nja, det er ikke helt riktig. Du kan spare mye penger på å kjøpe dyr musserende der. Akkurat det siste punktet skjønner jeg ikke er helt innarbeidet.

I ankomsthallen på Gardermoen ser jeg ofte folk kjempe seg frem for å slå kloen i en flaske kjipt fizz som smaker badevann. Lykke til med det! Men du og jeg, vi har en plan som er gjennomtenkt og godt fundert. Her er alt du trenger å vite for å gjøre noen litt bedre valg på taxfree: