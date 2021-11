Armer og bein, brøl og knyttnever. Lønner det seg å være en «sprø» trener? Er det sant at glød og «galskap» smitter?

Det finnes så mange eksempler på hva ordet gæren [gæ:`ærn] kan bety. Her er ett: Mohamed Elyounoussi sniker 2–0 på plass i hjørnet mot Montenegro en kjølig mandag i oktober i år og løper mot den fullsatte langsiden på Ullevaal for å feire. I sideblikket ser han lagkameraten og innbytteren «Ohi» Omoijuanfo storme mot ham. Plutselig merker han at noen andre er nær. Moi ser en blå jakke, et lykkelig ansikt og et skallet hode. «Hvor er Ohi, hvordan kom du først frem?», rekker han å tenke før han forsvinner inn i omfavnelsen til treneren sin.

Etterpå ble scenen trukket frem som noe unikt, som et bilde på et «nytt Norge» som fortsatt har sjansen til å komme til Fotball-VM for første gang på 24 år.