Kom! Det er to jeg gjerne vil du skal møte. Den første er vinmaker Arianna Occhipinti fra Sicilia. Bejublet og berømt, sin unge alder til tross. Den andre er druen Frappato, som enn så lenge er ukjent for de fleste av dere. Navnet er antakelig utledet av ordet fruttato, som betyr fruktig. Vinene smaker ofte av jordbær og dufter delikat av frukt og blomster. Problemet er at den tradisjonelt sett har vært brukt som blandingsdrue med langt mer kraftfulle smaker. Druen har ikke fått skinne. Akkurat det gjør Occhipinti noe med.

– Uten Frappato hadde jeg ikke vært den vinmakeren jeg er i dag. Jeg forsøker å endre druens image. Gi den personlighet, sier hun.