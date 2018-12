I sin siste roman, Rase, tegner Monica Isakstuen et sterkt portrett av en småbarnsmor fylt av frustrasjon og sinne i møte med alle forventninger og krav som et hektisk familieliv byr på. Det er på mange måter en mørk og tidvis opprørende, men også humoristisk, historie hun serverer oss.

Selv om bokens hovedperson sikkert er mer stresset og temperamentsfull enn småbarnsmødre flest, er det likevel noe gjenkjennelig her – for alle og enhver. For hvem har ikke opplevd å miste roen og besinnelsen i møte med familielivets utallige små og store belastninger og forpliktelser? Det har nok de fleste, vil jeg tro – noen mer enn andre.