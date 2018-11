Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Min ekskone og jeg skilte lag for et drøyt år siden, etter en lang periode med mye konflikter i ekteskapet. Konfliktene har på mange måter fortsatt etter samlivsbruddet, og blir av moren brukt som en begrunnelse for at hun ikke ønsker at vi skal ha delt omsorg for våre to barn.