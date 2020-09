Sønnen fikk hjerneskade etter bunkerfesten: – Livet hans er satt flere år tilbake

For fire uker siden samlet 200 mennesker seg under bakken på St. Hanshaugen i Oslo. Aftenposten har kartlagt hva som kunne skjedd om ungdommene ble på festen i noen minutter til.

Få minutter skilte festen fra en katastrofe. Men for noen ble den likevel det. – Livet hans er satt flere år tilbake, forteller moren til «Lukas», en av festdeltakerne.

Simuleringen av hvordan kullosen kan spre seg i tilfluktsrommet er gjennomført av forskerne Henrik Andersen Sveinsson og Kjetil Thøgersen ved Universitetet i Oslo, for Aftenposten. Dataene fra simuleringen og ytterligere informasjon om metoden er tilgjengelig her. 3D-modellen er basert på oppmålinger utført av Sweco for stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.