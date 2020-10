De har snittlønn over en million og ofrer søvn og fritid. Møt de ansatte i Oljefondet.

De sitter bak tunge dører og holder en lav profil. Men den nye sjefen Nicolai Tangen ønsker mer åpenhet. A-magasinet fikk bli med inn på et sjeldent møte med de ansatte.

Nicolai Tangen ofret livsverket. Andre gir avkall på søvn og fritid.

De sitter blant messing og marmor. I Norges Bank-komplekset, som dekker et helt kvartal i Oslo sentrum. Hvis de da ikke befinner seg på et av de fire utekontorene i London, New York, Singapore eller Shanghai.

Totalt teller de 540 sjeler, fordelt på 38 nasjonaliteter. De kler seg i dress og drakt og har engelsk som arbeidsspråk. Mange har imponerende CV-er og jobber hardt.