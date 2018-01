Jeg er en dame i 50-årene som er blitt forelsket i en mann på samme alder. Han er sjarmerende, utadvendt og står gjerne i sentrum for kvinners beundring. Han har flere kvinnelige venner, noen er ekskjærester og andre er forhenværende seksualpartnere. Han er veldig åpen om dette, og jeg er absolutt ikke imot at han har kvinnelige venner, men jeg synes det er vanskelig at han har en trang til å være alle kvinners helt.

Selv sier han at han aldri er sjalu, og at det er en fæl følelse. Men hans oppførsel gjør meg sjalu, forvirret og irritert. Når vi er ute sammen kan han holde hånden min og vise meg kjærlighet. Samtidig sender han tydelige blikk etter pene jenter og pene kropper. Hva som føles enda verre, er at han kommenterer det til meg! Jeg føler han snakker om damer til meg som om jeg skulle være en av hans mannlige venner.