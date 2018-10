Det er på tide med et nytt hopp i nivå. Jeg vil at du skal bli en enda bedre vinsmaker. Og den raskeste måten vi oppnår det på, er ved mengdetrening. Ah, folk elsker når jeg bruker det ordet. Men jeg mener ikke at du skal bøtte nedpå med alkohol. Trikset er å smake flere viner samtidig. De aller fleste leserne erfarer bare en smak om gangen. De forsøker å huske den til neste gang de åpner en vinflaske, for så å sammenligne fantomvinen med den de nå har i glasset. Det er en uhyre krevende øvelse. Har du to smaker samtidig, blir det så veldig mye enklere å forstå og selv erfare forskjeller. Med tre smaker, kan du gradere. Fire, og du har et helt univers. Men du trenger faktisk bare to.

Helgens øvelse er å smake samme drue fra ulikt kontinent. Jeg har valgt ut druene Sauvignon Blanc, Pinot Noir og Syrah fordi de er gjenkjennelige og tydelige i smaken. Du kan velge ut et vin-par du vil teste hjemme. En fra Frankrike og en fra New Zealand. Sistnevnte land er valgt ut fordi de frembringer viner med en spesielt intens og pur smak av frukt. Du vil gjenkjenne de samme duften i de franske også, men i vinene fra New Zealand er det som om alt er forsterket. Tydeliggjort. Og slikt gir mestring. Det er akkurat følelsen jeg vil gi deg nå. Kjøp to viner. Åpne dem samtidig. Så kan vi gå i gang.