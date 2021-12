Et fastbrent minne

Fløtegratinerte poteter. Smak på ordet: Fløtegratinerte. Det heter ikke ostegratinerte poteter, gjør det vel?

Jeg har aldri vært fan av et rent ostelag på toppen av noe som helst, bortsett fra på et smørbrød. Etter to minutter på bordet blir osten til et uelegant gummilag. Integrert i retten holder den seg varm og myk sammen med de andre herlighetene.

Ordet grateng kommer fra det franske ordet gratin, som er fra verbet gratter. Det betyr å skrape/rive, som sikter til at man river brødkrumme og/eller ost på toppen av en form for å lage en deilig skorpe. Slik har ordet vært brukt siden 1800-tallet.

Men etymologien kan spille oss et puss. Ifølge «The Oxford Companion to Food» ble ordet grateng på 1600-tallet brukt til å beskrive retter som var brent fast i pannen eller formen de ble bakt i. Vi har vel alle gnafset på fastbrent lasagne, skrapt bunnen i en ostefondue eller brukt kniven for å skjære løs kanten på en fiskegrateng?

Oppover i retten

Jeg mistenker at disse bunn- og sideskorpene ble flyttet til overflaten da matlaging beveget seg ut til travle hoteller. Når mange gjester skal ha alle retter tilgjengelig til enhver tid, nytter det ikke å langsteke en grateng. Da må noe av den sprø, halvbrente opplevelsen gjenskapes med et lag ost på toppen, som får 10 minutter under intens overvarme. Men resultatet blir fort seigt når det kommer på bordet.

En potetgrateng vil aldri kunne fanges i én enkelt oppskrift. Skal man ha noe som smaker godt, er det smart ikke å bli fanget i etymologien. Men kanskje vi kan bruke historien til å fri oss fra restaurantkulturens trangsyn? Her er to av mine mange potetformer, som begge kan gi noe mer enn bare en kjapp skorpe.

OPPSKRIFTER

Fløtegratinerte poteter

Til: Tilbehør til 2–4 personer.

Tid: ca. 70 minutter.

Ingredienser:

500 g poteter (om unge, med skall)

3 dl fløte

1 dl melk

1 dl hvitvin

1 hvitløksfedd

Litt revet muskatnøtt

Litt revet, tørr ingefær

Litt nymalt hvit pepper

Sett ovnen på 200°C. Del hvitløksfeddet i to, og gni inn en ildfast form.

Skjær potetene i skiver på 2–3 mm. Legg dem pent i takstein-mønster i formen, så tett du klarer. Bland melk, fløte, hvitvin og krydder, og hell over potetene. La stå i ovnen i ca. 45–50 minutter. Server!

Gratin dauphinois

Oppskriften over kalles gjerne det. Selv om dauphin betyr delfin, har det lite med sjømat å gjøre. Navnet sikter til regionen retten kommer fra. Det er en helligbrøde å putte ost i denne. Vil du gjerne, bør du i så fall bare blande inn minimale mengder med en litt skarp ost, som for eksempel parmesan.

Ostegratinerte poteter med alt!

Til: Tilbehør til 2–4 personer.

Tid: ca. 80 minutter.

Ingredienser: 1 ss smør

1 fedd hvitløk, finhakket

2 sjalottløk, i tynne skiver

1 ss hvetemel

½ dl hvitvin (kan sløyfes)

½ l melk

2–3 stilker timian

1–2 laurbærblader

2–4 ts. savorasennep (ev. dijon)

500 g skrellede poteter, skåret i 3–4 mm skiver

2 ansjosfileter (skandinavisk type i lake)

150 g revet ost

Synes du dette kan minne om Janssons fristelse, så har du rett. Smelt smøret i en kjele, og ha i hvitløk og sjalottløk. Sauter på middels varme i noen minutter. Hell på melken, litt etter litt, og la koke opp mellom hver gang. Ha i sennep, timian og laurbærblad, rør godt, og kok opp. Ha i potetene, og la småputre i 20 minutter. Vend jevnlig, men pass på at du ikke ødelegger skivene. Sett ovnen på 200°C.

Vend inn osten forsiktig, ha potetene i en ildfast form med en hullsleiv, og ha deretter over så mye ostesaus at det dekker. Helst alt selvfølgelig, men ikke så mye at det blir en suppe. La stå i ovnen i 20 minutter, til gratengen er fint brunet. Server.

Ost i grateng

Jeg foretrekker å bruke en ost som er ganske fet og ikke altfor trådete, men med masse smak. Og for smakens skyld er det alltid best å bruke en upasteurisert ost. Fete alpeoster er mitt førstevalg, som Vacherin fribougouise, eventuelt en upasteurisert Raclette. Vil du ha et skandinavisk alternativ, er Wrångebeck kjempebra.