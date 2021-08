I årevis savnet hun sex og nærhet fra mannen sin. Til slutt lette hun andre steder, og fikk det.

Jeg skriver til deg fordi jeg er et av de fryktelige menneskene som har vært utro. Og jeg har lyst til å fortelle min historie til alle der ute som har et svart/hvitt syn på utroskap, og dømmer enhver som bedrar partneren sin nord og ned. For utroskap er sosialt uakseptabelt, og man blir stigmatisert hvis man er utro.

Forhistorien er at jeg har et langt ekteskap bak meg, og flotte barn. Men mannen min mistet tidlig interessen for meg seksuelt. Selv om jeg gjentatte ganger over mange år ba om mer sex, kjærtegn og tid sammen, ble det aldri orden på den delen av samlivet vårt. Jeg ble som oftest avvist, og ofte gråt jeg meg i søvn. Vi kranglet også, jeg var rasende og lei meg. Men etter hvert sluttet jeg helt å ta initiativ, jeg kapitulerte. Og i perioder kjente jeg ren avsky for mannen min – fordi jeg følte meg lurt.