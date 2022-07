Klar for litt hurtigmat? Da er fylt krabbeskjell et godt utgangspunkt.

Alle trenger en kvikk fiks.

Hvor mange ganger har du ikke surret rundt i butikken på leting etter noe som kan stille den gnagende sulten uten at du får dårlig samvittighet for din eller planetens helse?

Reker kan gjøre jobben. Personlig mener jeg at blåskjell er i samme kategori, da et nett med skjell er perfekt til deg og partneren – med bare litt vin, hvitløk og en klype timian. Konseptet sandwich er i kategorien enkelt og genialt, men problemet er at matpakken har sementert ideen om at et brødmåltid ikke er en norsk middag.