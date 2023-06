Jakten på kjærligheten

(A-magasinet) Også det siste forsøket på å finne en kjæreste endte med et brudd. Men erfaringen gjør henne tryggere på at hun snart finner en.

Frode Thuen

For en tid siden møtte jeg en mann. Selv om jeg ikke i utgangspunktet så på ham som kjærestemateriale, viste det seg at han hadde mange av de egenskapene som jeg ser etter. Men dessverre tok forholdet slutt etter noen måneder.

Nå som relasjonen er over, prøver jeg å bruke erfaringen videre for alt den er verdt. Selvsagt har jeg mine tanker om hva det var ved ham som ikke fungerte, men det er jo tross alt to personer som utgjør en relasjon. Og jeg har vært mest opptatt av å vende blikket mot meg selv for å evaluere mine egne tanker og handlinger i forbindelse med denne relasjonen. Og det har fått meg til å innse at jeg allerede tidlig i forholdet hadde en fornemmelse av at dette ikke ville fungere. Men jeg fortrengte den.

I stedet ble jeg opphengt i potensialet jeg så i ham og oss, fremfor å innse hva realiteten faktisk var. Nemlig at jeg hele tiden tilkjempet meg hans interesse og anerkjennelse, fordi jeg så gjerne ville bli valgt. Men dersom han hadde endt opp med å velge meg, tror jeg at det fort kunne blitt jeg som til slutt såret ham. For da hadde jeg fått den bekreftelsen jeg så lenge har søkt etter – og så kunne jeg gått videre i letingen.

