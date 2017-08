Sturla Dyregrov blir helt salig når han skal beskrive det beste måltidet han har fått. Sammen med konen og et vennepar var han på Barbados. Nede i havnen snublet de over en ekstremt spartansk restaurant, med plastbord, plastbestikk og mat servert i isoporbegre. Halvparten av reisefølget var skeptiske, de to andre ville teste det virkelig lokale kjøkkenet. Forventningene til måltidet var lik null.

– Vi bestilte sverdfisk og tunfisk. De hentet fisken rett fra sjøen, skar den i skiver og slengte den på grillen. Da den kom på bordet, kunne du spise den med skje, det er det beste jeg noensinne har smakt. Ferske råvarer og folk som vet hvordan de skal tilberedes, mer skal ikke til.