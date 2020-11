Har barnet ditt begynt å lyve? Følg disse fire rådene.

Har barnet ditt begynt å lyve? Det kan faktisk være et godt tegn.

Foto: Emily Eldridge

Hedvig Montgomery er psykolog og familieterapeut

«Er det vanlig at barn lyver, eller er det bare mitt barn som gjør det?» Mange foreldre stiller seg dette spørsmålet. «Gir løgn grunn til bekymring?» spør de videre. «Oppdrar jeg en lystløgner og sosiopat?»

Margrethe har klart seg gjennom de første ukene som skolejente. Det har vært hardt, hun har grått mye, men det har også gått fint. Hjemme har hun fortalt lite om det vanskelige, men en favoritt-voksen i barnehagen ga henne plass til å åpne seg.

Mor undrer seg litt over at hun ikke fortalte det til henne. Og enda verre: Når Margrethe har gjort noe som har gått galt – sølt, glemt tiden, ikke lagt noe på plass som hun skulle – så forteller hun en ren løgn for å dekke over det. Hva er det som skjer? Lillebror lyver jo aldri!