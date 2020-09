«Denne smaker juicy. Super til pizza, pasta og første draget av høst i luften.»

Ikke søt vin. Men heller ikke sur. Det er ikke enkelt å fange et sanseinntrykk med ord. Denne artikkelen kan gjøre det litt lettere å kommunisere akkurat det. Du finner også seks anbefalinger fra Ingvild Tennfjord.

Mens jeg studerte til vinkelner, jobbet jeg som ekstrahjelp på Vinmonopolet. Det var uhyre lærerikt. Det viktigste jeg lærte, var å tolke. Et grunnleggende mål for å hjelpe kundene er å forstå hva de vil ha. Men ofte brukte de andre ord enn de jeg lærte på skolen. Ofte fant de heller ikke selv ordene.

Det er ikke enkelt å beskrive et sanseinntrykk, verken for deg eller meg. Bor du med en vinentusiast? Da vet du hva jeg mener. Her er min guide til å redde relasjoner. En slags tolketjeneste. Slik kommuniserer dere (litt enklere) om vin.