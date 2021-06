Aprikosterte og opphengt melk er en perfekt sommerdessert Og aprikosterten fortjener en klatt opphengt melk.

I dag lager jeg aprikosterte, og for den som har lest denne spalten en stund, så er det ikke første gang. Jeg gjør det i starten av hver bidige sommer. Det er noe med den lille, blide frukten som dukker opp på denne tiden, og som minner oss om at den varme tiden er på vei.

Den har ikke mengder med smak, men den er bemerkelsesverdig kjøttfull og egner seg perfekt til terter. Kanskje med en klatt med krem, iskrem eller opplagt melk ved siden av. Vet du ikke hva opplagt melk er, sier du? Vel, du er ikke den eneste.