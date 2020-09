– Jeg advarer dem som tror vi kommer til å ligge lenge nede

Venninnen kaller henne en løvinne. Sist uke viste Ingvild Kjerkol klørne i Trøndelag Arbeiderparti.

De fleste antok at det var hun som skulle få lederjobben. Den ville blitt starten på enda et kapittel i historien om Ingvild Kjerkol, politikerdatteren som snublet inn i sitt første verv mens hun ennå var au pair. Men under valgkomiteens møte dukket det opp rykter om hennes politiske fortid. Etterpå ville ikke Arild Grande i valgkomiteen utdype. Enden på visa ble en helomvending i styret, som valgte en annen. Ingvild Kjerkol skulle likevel ikke få lede Arbeiderpartiets stortingsgruppe for transport og kommunikasjon.

Dette var i 2015.