Deilige, dødelige kaker

Cannoli

Forgiftet cannoli var det viktigste våpenet i filmen «Gudfaren 3». Kakene fra Sicilia er nydelige – også uten gift.

Det er vanskelig å finne skikkelig gode cannoli, selv i Italia. Mine er virkelig gode, men kan de kalles cannoli?

Mitt første møte med dette sicilianske vidunderet var i «Gudfaren 3». Som i de første filmene blir all motstand i oppgjørets time meid ned midt under en vakker forestilling. I den første filmen skjer det under en barnedåp. I neste kapittel er det under San Gennaro-paraden. Den unge Vito dreper og tar plassen til den skumle Don Fanucci.

I den tredje filmen er vi på Teatro Massimo i Palermo under en oppsetning av «Cavalleria Rusticana». Motstandere skal henrettes, hevn utøves, og hele familien har sin rolle å spille. Den forræderske gamle Don Altobello er svak for søtsaker, og Connie Corleone vet å utnytte dette.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.