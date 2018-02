Hvis du har gått til legen med influensa i år, er det en ørliten mulighet for at viruset ditt har funnet veien til Olav Hungnes i Oslo. Fra hele Norge sendes influensavirus hit: Inn døren til en sliten bygning fra 1959, videre inn i et rom på størrelse med en middels stor stue, der Hungnes leder Folkehelseinstituttets referanselab for influensa.

Denne influensasesongen har kommet tidligere og kraftigere enn man håpet på forhånd, og årets vaksine traff ikke spesielt godt. Men det er ikke derfor Hungnes er så travel når han viser rundt i laboratoriet midt i februar. Gule labfrakker lyser opp et sterilt landskap av væsker og glassrør. Under et mikroskop ligger en liten klump celler smittet med influensa.