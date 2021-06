NTB De fleste som starter flyselskap i Norge, braklander. Nå mener Erik G. Braathen det er kommet en hundreårsbølge som gir grunnlag for et unntak. Selv om han ikke liker å fly selv.

Om ti dager er hans nye flyselskap på vingene. Men Erik G. Braathen liker ikke å fly selv.

Én gang har han vært involvert i en konkurs. – Det var ikke noe morsomt. Men man går ikke gjennom livet uten nedturer.

Det koker ikke akkurat i Flyrs lokaler i Oslo sentrum. Noen få ansatte sitter spredt utover to etasjer. På et møterom diskuterer en kvartett regneark på en storskjerm. Ellers er det tomt. Hvem skulle trodd at dette var Norges nyeste flyselskap, bare noen uker før takeoff?

– Det er vanskelig å starte et flyselskap i utgangspunktet – om man ikke også skal gjøre det på Teams, sier grunnlegger Erik G. Braathen.