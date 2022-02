Først i 30-årene turte Øystein Engen å smake på noe annet enn Nugatti på brødskiven. Kresne voksne skammer seg, viser forskning.

Han ble kalt «Nugattimannen». – Mange kresne føler skam.

Reaksjonen kommer i møte med nye smaker. Hele kroppen stivner. Halsen snører seg sammen, Øystein Engen (39) får brekningsfølelse og skjærer ufrivillig grimaser i ren avsky. Sushi vil han for eksempel aldri smake. Eller løk. Frykten er stor for at det skal være så forferdelig vondt, at han kaster opp over hele bordet.

– Heldigvis har det aldri skjedd! Men jeg synes det er bedre å unngå smaken enn å oppleve det jeg tror skal skje, sier han.