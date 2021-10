Plommer, epler, sopp, krabbe og lammekjøtt. Høstens råvarer fortjener en god vin.

Tiden er knapp. Råvarene er her. Skal vi rekke å nyte høstens delikatesser, trenger vi alle mann på dekk.

Naboen hamret insisterende på døren. I hånden holdt han en pose med fem kilo plommer. Regnet sildret. Han var allerede våt inn til skinnet. Men innhøstingen av plommene måtte fullføres. Jeg kastet et blikk over hagegjerdet. Plommetreet sto med knekk i knærne og for tung bør å bære. Vi måtte ta unna, det var tydelig. Og den uken spiste vi plommer til frokost, lunsj og kvelds.

Er man oppvokst midt i Bergen sentrum, blir begrep som «markens grøde» og «avling» lett abstrakte. Epler dukket opp kassevis i butikken. Bær var noe som ankom ferdigplukket i kartong. Men denne høsten er annerledes. Ikke bare bugner butikkhyllene av beter og røtter, sopp og epler. Her jeg bor, nærmer det seg en jobb å fortære alt naturen har frembrakt. Vi har knapt med tid. Jeg har samlet vintips til hva jeg regner som en felles dugnad. Før du vet ordet av det, er råvarene borte. Spis og drikk, nå! Lag den eplekaken, før frukten havner på bakken. Vi trenger alle mann på dekk.