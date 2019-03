For en drøy måned siden var det mange som lurte på akkurat det. Da lanserte Vinmonopolets syv spesialbutikker flasker av florlett rødvin fra 2016-årgangen i Burgund. Førstemann i køen på Aker Brygge hadde overnattet utenfor i 16 netter. Galskap, tenker mange. Et kupp, tenker andre om ham som slo kloen i vin til 50.000 kroner flasken. Denne uken vil jeg forsøke åpne dette universet for deg. Heldigvis med viner som har langt større tilgjengelighet og hyggeligere priser. Så la oss fortsette der vi slapp – hva er greien med Pinot Noir?

Kort sagt er Pinot en blå drue med tynt skall. Skjenker du Pinot i glasset, kan vinen se tynn og transparent ut. Snuser du, opplever du gjerne lag på lag med duft i glasset. Smaken overrasker mange, nettopp fordi den ofte er langt mer intens og kraftfull enn fargen kan gi inntrykk av. Du kan kjenne smak av røde bær, som tyttebær, rips eller bringebær. I tillegg kommer det ofte med årene en duft mange assosierer med jord, skogbunn eller høstløv.