Glem særingene. Vinene du må bestille. Druer du aldri har hørt om. Når vinterferien står for døren, trenger vi viner som er praktiske, lett å like og viktigst av alt – tilgjengelig. Jeg regner med det var en kamp bare å finne skiskoene til ungene. Staver som er like lange.

Ullstillongs uten hull. Votter i par. Nå gjenstår bare en svipptur innom Vinmonopolet før du skal prøve å komme køen ut av byen i forkjøpet. Jeg vet hvordan du har det. Her er listen. Men vi må ta en liten prat om emballasje mens jeg har deg her.