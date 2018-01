For en vinjournalist er januar kanskje den stilleste måneden i året. Ingen telefoner som ringer. Ikke en kjeft som lurer på hvilken vin man drikker til lutefisk eller pinnekjøtt. Ingen som fabler med ideen om å sablere flasker på julebordet eller bunkre opp med viner til nachspiel. Bare tanken på å slepe med seg hele kasser ut fra Vinmonopolet kjennes absurd. Vi er i januar. Folk skal trene nå. Følger diettplaner. Forbanner bukselinninger som kjennes ubehagelig stramme. For noen dager siden ringte en NRK-journalist for å høre hva jeg tenker om alle dem som kutter alkohol og har en «hvit måned» i januar. Jo, nå skal du høre:

Jeg synes det er helt topp å ta et avbrekk fra alkohol. Gjør det ofte selv. Drikkemønsteret til nordmenn har endret seg dramatisk de siste tiårene. Vi har beveget oss fra en tradisjon der øl og sprit sto sterkt. Vin til maten? Det var noe de drev med nede på kontinentet. Nordmenn drakk i helgene, og vi drakk ofte altfor mye i helgene.