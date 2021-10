Frister det med kjøttbiter som smelter på tungen? Gjør som kokk Henrik J. Henriksen og velg en lammenakke. Ta en nakke, og stek den i masse fett. Høres det vulgært ut, sier du bare lammeconfit.

Det er ikke mange stykker på et dyr som kan stekes rosa og saftig på én gang. Første bud er at dyret er mørt. Videre blir timing og temperatur uhyre viktig. Dernest er et riktig resultat avhengig av gjestene. Noen liker å se blod, andre vil ha det så dødt som mulig. Stykker som ikke egner seg til å bli til en saftig, cellesaftrennende steik, er enklere å ha med å gjøre. Det er stykker som kan varmebehandles til andre komponenter i musklene skaper en fløyelsmyk munnfølelse, og som gir en fornemmelse av at kjøttet smelter på tungen.