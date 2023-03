Legg ned lammet til påske

Lammeconfit er fort gjort å lage og lett å bruke.

Henrik J. Henriksen

Sau er kanskje blant våre første fettfabrikker. Den såkalte fetthalesauen utgjør nesten 25 prosent av våre krøllete venner. I Midtøsten, Kaukasus og Afrika, hvor sauen først ble domestisert, dominerer den fullstendig. I tillegg til å levere ull og kjøtt har den en skikkelig dose flesk lagret på rumpeballene. For mange er det selve rosinen i sauepølsen.

I Libanon handlet saueslakting tradisjonelt mye om preservering av kjøttet, for det var viktig å få det til å vare så lenge som mulig. Akkurat som franskmennene syltet ned and eller gås i sitt eget fett og lagrer det i kjelleren som ferdigmat til en regnværsdag (confit), la folket i Libanon-fjellene ned finskåret sauekjøtt i halefettet (awarma). Av dette kunne man ta en sleiv i ny og ne og alltid ha et enkelt og godt måltid for hånden.

