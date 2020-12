De møttes i januar, og i oktober ble hun gravid. Det ble en brå overgang. For det voksne paret har ikke overgangen til familielivet gått knirkefritt.

På film er alt så enkelt: Man treffes, ligger sammen og spiser kinamat i sengen. Så lever man lykkelig alle sine dager. I virkeligheten er det jo ikke sånn.

Paret som kommer til meg, er godt voksne. Men de er fortsatt så nyforelsket at de virker yngre enn de er. Etter at de traff hverandre på en datingtjeneste, har de fått to barn sammen. Nå har de en gutt på fire og en jente på to. Men flyten i familien sitter ikke.