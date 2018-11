I desember kommer de til stå i kø rundt kvartalet. Hyllene blir ribbet igjen. Folk knuffer, til du kjenner pulsen dundre i tinningen. Men det finnes folk som tenker annerledes. De planlegger. Langtidsplanlegger.

I ukene som kommer fyller jeg spaltene med lett tilgjengelige varer for impulskjøperne. Men i år synes jeg at organisasjonstalentene blant leserne fortjener en ekstra påskjønnelse. Vær så god! Her er seks knallgode kjøp du kan sikre deg, med hvilepuls og full kontroll.