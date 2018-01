Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Mine svogere og svigerinner og jeg har felles svigerforeldre som begge har et problematisk forhold til alkohol. De vedkjenner seg delvis dette, og har prøvd å være avholds en god periode, men nå virker det som det er i ferd med å skli ut igjen. Det var deres (voksne) barn som sa at nok var nok etter flere episoder over flere år, og for å opprettholde en god familierelasjon skulle de være avholds.