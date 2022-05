Flyreiser. Luksusklær. Søvn. Gunhild Stordalen finkjemmer livsstilen sin. Nå kvitter hun seg med sin siste skam.

Flyreiser. Luksusklær. Søvn. Gunhild Stordalen finkjemmer livsstilen sin. Nå kvitter hun seg med sin siste skam.

Senebetennelser. Hevelser. Kløe. Skumle tall hos legen. Det var den nye påminneren hun trengte.

«Du blir hva du spiser», sier hun ofte, men nå faster hun, og ikke er hun særlig flink til å lage mat, heller. Uansett, her kommer Gunhild Stordalen med sollys fra alle kanter midt i 300 kvadratmeter Frogner-idyll. Ikke et skjevt lipgloss-strøk, ikke et hårstrå ligger feil, hun er barføtt, går i tighte jeans og en genser i yndlingsfargen lyseblå.

Da den blir for varm, dukker det opp budskap overalt: «Because there is no planet B» på T-skjorten. «Goal digger» tatovert på den høyre armen. Og neglene, er de malt i fargene til FNs bærekraftsmål?