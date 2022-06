– Når en leder sier «her er det stor takhøyde», ringer alle mine alarmklokker

Mulighetsrom. Proaktiv. Dynamisk. Og utallige «enkle gutter fra landet». Svada, floskler og tomskap infiserer norske arbeidsplasser.

Sjefer elsker begrepet. Vi andre vrenger magen. Hverdagen er infisert av mulighetsrommet og dets like. Anse dette som en hevn! For snart skal vi hamre løs på svada, tomskap og overflødigheter. Men først et tilbakeblikk. For det har vært litt av en reise.