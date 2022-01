Her er årets bortforklaringer 2021

Modne kvinners markedsverdi viste seg å være et minefelt å gå inn i. Og ingen kunne forlange, selv ikke i et koronaår, at en statsminister hadde den nøyaktige definisjonen av begrepet arrangement.

Stortingspendlerne kommer vi tilbake til, et par av dem er høyt plassert i kavalkaden. Men først et ord om Stortingets sjette rikeste politiker, Frps Himanshu Gulati (33):