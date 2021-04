For første gang brukes MDMA i behandling av pasienter i Norge

Molly. X. Emma. Ecstasy. Det ulovlige rusmiddelet har beveget seg fra dansegulv til offentlige sykehus. Hva har skjedd?

For første gang skal MDMA brukes i offentlig behandling av pasienter i Norge: – Jeg tror dette kan bli et paradigmeskifte, sier psykiater.

Han følges inn av to terapeuter. Rommet ved Sykehuset Østfold består av en seng, noen planter, et par bilder på veggen i jordfarger. Han setter seg ned. Får et bind over øynene.

Før ørene kapsles inn av musikk, får han beskjed om å gå innover. Han lukker øynene. Foran ham ligger åtte timer med MDMA-rus. Bak ham: Flere år med traumer, mareritt og flashbacks etter gjentatte voldsepisoder i barndommen.