Ikke kast ut pastavannet!

Supper og brød blir enda bedre med riktig saltet pastavann.

Alle skal få sine 15 minutter i rampelyset. For de fleste ender det også her, men noen få går videre i et langt og godt liv i store og små roller. Fra å være noe som gikk rett i utslagsvasken, oppdaget vi for 20 år siden at italienerne brukte pastavannet for å få sausen til å henge fint på spagettien og gi en fløyelsaktig konsistens til de enkleste oppskrifter. I de siste par årene har denne ingrediensen tatt et seriøst karrieresprang.

Nigella Lawson insisterer på at pastavannet får brødet ditt til å heve bedre og gir et bløtere resultat. På Marc Vetris restaurant Fiorella i Florida serverer de Dirty Pasta Water Martini. Der erstatter det salte, fyldige pastavannet den tørre vermouthen. Og mange bruker nå pastavannet som base for supper i stedet for kraft. Noen sverger til og med til pastavannet når de vasker hår eller føtter, vanner blomster eller som ingrediens i såpe. Den nye stjernen har sågar fått tilnavnet flytende gull, noe som kan være å ta litt hardt i.

